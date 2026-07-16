Concerto in Burcina, Cristian Casiraghi, flauto & Gianluca Daglio, chitarra

Il flauto e la chitarra raramente si incontrano per caso. La convergenza di questi due universi sonori produce una sintesi timbrica capace di sorprendere anche l'ascoltatore più smaliziato. Cristian Casiraghi e Gianluca Daglio propongono un programma che attraversa tre momenti distinti del Novecento musicale, tre declinazioni estetiche che dialogano pur mantenendo ciascuna la propria irriducibile identità.

La Sonatina di Castelnuovo Tedesco apre la serata: architettura formale e spontaneità espressiva si bilanciano con la precisione di un contrappeso. Il flauto disegna linee melodiche di luminosa cantabilità; la chitarra risponde con una polifonia interiore stratificata come le velature di un affresco. L'influenza della musica spagnola riaffiora come un profumo lontano ma persistente, senza che la tonalità perda mai la propria funzione di orientamento gravitazionale.

L'Entr'acte di Ibert segue con la naturalezza di chi appartiene al repertorio cameristico fin dall'origine. La superficie è limpida, quasi lacustre, ma sotto si muovono correnti armoniche che rivelano una scrittura attenta e rigorosa. Il flauto attraversa una varietà espressiva straordinaria; la chitarra commenta e talvolta contraddice con affettuosa ironia, rivelando quella complementarità dialettica che è la cifra autentica della grande musica da camera.

A concludere, Piazzolla con la sua Histoire du tango: polittico in quattro movimenti — Bordel 1900, Café 1930, Nightclub 1960, Concert d'aujourd'hui — meditazione profonda sul modo in cui una forma espressiva si intellettualizza senza perdere le proprie radici sensuali. Piazzolla lavora sulla dialettica tra irruenza ritmica e abbandono melodico con la precisione di un orologiaio e la passione di un danzatore.

Cristian Casiraghi, nato a Bergamo nel 2000, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano con il M° Alfred Rutz, ha ottenuto l'Eccellenza con menzione speciale della giuria all'Accademia Perosi di Biella. Si è esibito al Teatro LAC di Lugano e alla Radio della Svizzera Italiana.

Gianluca Daglio, chitarrista italo-messicano, concentra la propria ricerca sulla costruzione del suono come spazio di dialogo tra linguaggi di epoche diverse. Diplomatosi al Conservatorio de las Rosas di Michoacán, ha conseguito la Laurea Biennale con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio G. Cantelli di Novara. Vincitore del Premio Angelo Gilardino e finalista al Premio di Taxco e al Concorso Manuel M. Ponce, ha collaborato con compositori quali Angelo Gilardino e Kevin Swierkosz-Lenart, portando alla prima esecuzione opere a lui dedicate. Suona strumenti costruiti da Fernando Huipe Avilés (Messico) e Marco Maguolo (Venezia).