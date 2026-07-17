Biodiversità in quota: Giardino Botanico di Oropa e A.Di.P.A. Piemonte celebrano la cultura dei semi

Custodire la biodiversità vegetale attraverso il passaggio di mano in mano di piccoli ma preziosi frammenti di futuro. Con questo spirito, il Giardino Botanico di Oropa in collaborazione e stretta sinergia con A.Di.P.A. (Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori) Sezione Piemonte, promuovono domenica 26 luglio un'importante iniziativa interamente incentrata sulla tutela, la conoscenza e lo scambio di semi e piante. L'evento si inserisce nella suggestiva cornice della Valle Oropa, a 1.200 metri di quota, all'interno del sito naturalistico protetto inserito nel Sistema delle Oasi del WWF Italia.

L'appuntamento culturale intende porre l'accento sul seme non solo come fondamentale veicolo biologico e patrimonio genetico, ma anche come fulcro di memoria storica, cooperazione ed identità comunitaria. L'unione tra la vocazione scientifica del polo botanico biellese e l'attivismo verde di A.Di.P.A. testimonia la necessità urgente di sensibilizzare il pubblico sulla conservazione della biodiversità vegetale.

Il programma della giornata

Le attività prenderanno il via a partire dalle ore 14:30 e offriranno ai visitatori un ricco ventaglio di appuntamenti culturali e pratici:

• Presentazione istituzionale: un momento divulgativo per approfondire la storia e le finalità dell'Associazione A.Di.P.A., da sempre impegnata nella circolazione di specie botaniche rare o insolite tra appassionati e collezionisti.

• Visita guidata: un percorso alla scoperta delle collezioni scientifiche dell'Oasi, che ospita oltre 500 specie e varietà vegetali tipiche degli ambienti montani e delle torbiere d'alta quota.

• Presentazione del progetto “I figli dei Vetusti”: promosso dall'associazione R.A.M.I. (Registro degli Alberi Monumentali Italiani) in collaborazione con A.Di.P.A. che punta a salvaguardare il patrimonio genetico dei grandi patriarchi verdi d'Italia. L'iniziativa prevede la raccolta e la successiva germinazione dei semi provenienti esclusivamente da alberi monumentali e secolari censiti sul territorio nazionale. Un'azione concreta di conservazione ex-situ che unisce la tutela della biodiversità forestale alla memoria storica del paesaggio italiano.

Lo scambio e la condivisione: il cuore dell'evento

Il momento centrale e più atteso dell'iniziativa sarà il tradizionale scambio gratuito di semi e piante. Tutti i partecipanti – dai giardinieri esperti ai semplici curiosi del pollice verde – sono invitati a portare con sé bustine di sementi autoprodotte o piccoli esemplari in vaso per scambiarli liberamente con gli altri presenti. Questa pratica virtuosa riprende simbolicamente l'attività internazionale dell'Index Seminum, il catalogo scientifico di sementi spontanee e coltivate che il Giardino Botanico di Oropa adotta regolarmente per interfacciarsi con le istituzioni scientifiche mondiali.

Per incentivare la partecipazione della comunità e favorire l'accesso alla cultura ecologica, l'organizzazione ha previsto una speciale agevolazione: tutti coloro che si presenteranno all'ingresso portando piante o sementi da condividere potranno accedere alla struttura usufruendo di una tariffa ridotta sul biglietto d'ingresso.

L'iniziativa rappresenta un'occasione imperdibile per vivere una giornata immersi nella natura alpina, sporcandosi le mani con la terra e facendo germogliare nuove idee di sostenibilità e rispetto per il pianeta.

Per saperne di più. BotaniCAST: Ma tu, le piante, le vedi? Episodio 6- Ci vuole un seme

Potrebbe suonare come uno slogan o un accorato appello, per preservare la culla della vita. Anello di congiunzione tra tutto ciò che è stato e che sarà, simbolo di rinascita e di crescita, emblema della speranza di continuità e di perpetuazione della vita stessa su questo pianeta, la base della catena alimentare, dai semi dipende la sopravvivenza di tutti gli altri organismi. Essi sono di fondamentale importanza per tutte le forme di vita sul pianeta, ma... quanto ne sapete di questi preziosi contenitori di potenziale vita vegetale?

Disponibile su tutte le piattaforme podcast e sul sito del Giardino Botanico di Oropa.