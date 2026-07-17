Maltempo, forti raffiche di vento a Cossato: divelta una grondaia sul tetto del teatro comunale

Danni al teatro comunale di Cossato a causa delle intense raffiche di vento, registrate lo scorso sabato, 10 luglio.

Stando alle prime informazioni raccolte, le forti folate hanno divelto una parte della grondaia presente sul tetto dell’edificio. In breve tempo, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata, poi transennata e preclusa al passaggio pedonale.

In seguito, si è tenuto un sopralluogo dei tecnici preposti per valutare l’entità del danno. Al termine degli accertamenti di rito è previsto, nelle prossime settimane, un intervento di ripristino della parte di grondaia danneggiata.