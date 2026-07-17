 / CRONACA

CRONACA | 17 luglio 2026, 10:20

Maltempo, forti raffiche di vento a Cossato: divelta una grondaia sul tetto del teatro comunale

Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, atteso nelle prossime settimane l’intervento di ripristino.

Maltempo, forti raffiche di vento a Cossato: divelta una grondaia sul tetto del teatro comunale

Maltempo, forti raffiche di vento a Cossato: divelta una grondaia sul tetto del teatro comunale

Danni al teatro comunale di Cossato a causa delle intense raffiche di vento, registrate lo scorso sabato, 10 luglio. 

Stando alle prime informazioni raccolte, le forti folate hanno divelto una parte della grondaia presente sul tetto dell’edificio. In breve tempo, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata, poi transennata e preclusa al passaggio pedonale.

In seguito, si è tenuto un sopralluogo dei tecnici preposti per valutare l’entità del danno. Al termine degli accertamenti di rito è previsto, nelle prossime settimane, un intervento di ripristino della parte di grondaia danneggiata.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore