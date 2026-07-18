La “ISO 27001” dell’intelligenza artificiale

Le aziende hanno adottato l’intelligenza artificiale a una velocità impressionante: assistenti che scrivono, algoritmi che decidono a chi concedere un fido, sistemi che controllano la qualità in produzione. Ma mentre l’uso corre, la governance arranca. E prima o poi arriva la domanda che conta: come garantisco che questi sistemi siano affidabili, trasparenti e sicuri, non in teoria, ma nella pratica di tutti i giorni? A questa domanda risponde una norma nuova, la ISO/IEC 42001.

Che cos’è, in parole semplici

La ISO/IEC 42001 è il primo standard internazionale dedicato ai sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale (in sigla AIMS), ed è soprattutto l’unico che si possa certificare. Non è un manuale tecnico su come programmare un algoritmo: è un insieme di regole organizzative per governare l’AI lungo tutto il suo ciclo di vita. Come si valutano i rischi di un sistema? Chi risponde delle sue decisioni? Con quali dati è stato addestrato, e sono di qualità? È trasparente verso chi lo usa? La norma chiede all’azienda di darsi risposte strutturate, documentate e verificabili.

Un esempio per capire

Immaginiamo un’azienda che adotta un algoritmo per scremare i curricula in fase di selezione, o per decidere a quali clienti concedere una dilazione di pagamento. Funziona, fa risparmiare tempo. Ma su quali dati è stato addestrato? E se, senza che nessuno se ne accorga, penalizzasse sistematicamente una certa categoria di candidati o di clienti? Senza una governance strutturata, l’azienda non saprebbe nemmeno di avere un problema, fino al giorno del contenzioso. Non a caso stanno già emergendo cause e contestazioni legate proprio alla supervisione inadeguata dei sistemi di AI, all’assenza di valutazioni documentate dei rischi e degli impatti. La 42001 nasce esattamente per colmare questo vuoto: obbliga a porsi le domande giuste prima, e a mettere le risposte nero su bianco.

Perché parla già la vostra lingua

Per chi conosce la ISO/IEC 27001, quella della sicurezza delle informazioni, la 42001 sarà un territorio familiare. È costruita con la stessa architettura: la medesima struttura di clausole, lo stesso ciclo di miglioramento continuo Plan-Do-Check-Act, la stessa logica di responsabilità della direzione, audit interni, azioni correttive. Non a caso può essere integrata con le certificazioni già presenti in azienda, la 27001 per la sicurezza, la 9001 per la qualità, la 14001 per l’ambiente.

Per un’organizzazione che ha già sistemi di gestione maturi, insomma, la 42001 non è un mondo nuovo da imparare da zero: è un’estensione naturale della governance che già possiede. Gli stessi processi di gestione del rischio e di miglioramento continuo si applicano a un oggetto nuovo, l’algoritmo, riducendo tempi e costi di adozione.

COSA COPRE UN SISTEMA DI GESTIONE DELL’AI

• Governance e responsabilità: chi decide, chi controlla, chi risponde

• Valutazione dei rischi e degli impatti dei sistemi di AI

• Qualità, provenienza e gestione dei dati usati per addestrare gli algoritmi

• Trasparenza verso utenti e stakeholder

• Monitoraggio continuo e miglioramento nel tempo

Il legame con le regole europee

La 42001 non nasce nel vuoto. È pensata per andare a braccetto con le normative in arrivo: si allinea all’AI Act europeo e al framework di gestione del rischio del NIST americano. Attenzione a non confonderli: l’AI Act è una legge, che impone obblighi; la ISO 42001 è uno standard volontario, che offre un metodo. Ma proprio adottando il metodo diventa molto più semplice dimostrare, quando la legge lo chiederà, di avere le cose in ordine. È la differenza tra arrivare all’esame con un quaderno già pieno di appunti e presentarsi a mani vuote.

Non basta “usare l’AI con buon senso”

Qualcuno obietterà: serve davvero una norma, non basta il buon senso? La risposta è che l’AI introduce rischi che la governance tradizionale non è attrezzata a gestire. Un algoritmo può essere opaco persino per chi lo ha costruito; può essere “avvelenato” con dati manipolati ad arte; può comportarsi bene in laboratorio e male sul campo. È lo stesso motivo per cui, in fatto di sicurezza delle informazioni, non ci si affida al buon senso ma alla ISO 27001. Le due norme, del resto, lavorano in coppia: la 27001 protegge i dati, la 42001 governa gli algoritmi che quei dati li usano. Insieme raccontano ai clienti una storia coerente di affidabilità.

Perché conviene, anche a una PMI

Verrebbe da pensare che sia roba da grandi gruppi. In realtà lo standard è flessibile e si adatta anche alle piccole imprese e alle startup. E i vantaggi sono molto concreti:

• Vantaggio competitivo: la certificazione fa la differenza nelle gare d’appalto e nei rapporti con clienti e Pubblica Amministrazione, dimostrando pratiche di AI responsabile prima dei concorrenti.

• Fiducia: è un timbro riconosciuto a livello mondiale che rassicura clienti e partner. Non a caso i grandi nomi della tecnologia si stanno già certificando.

• Costi contenuti e integrabili: chi ha già la ISO 27001 riutilizza gran parte del lavoro fatto, con un ritorno dell’investimento tipicamente nell’arco di un anno e mezzo.

Da dove cominciare

Il primo passo non è tecnico, è di consapevolezza: mappare dove si sta già usando l’AI, perché quasi sempre è in più punti di quanti si creda, dal servizio clienti al marketing, dalla selezione del personale al controllo qualità. Poi conviene partire da una gap analysis, magari appoggiandosi al sistema ISO già in essere, e individuare un referente interno. La 42001 è, in fondo, il marchio CE dell’intelligenza artificiale: nell’epoca in cui tutti dicono di “usare l’AI”, la differenza la farà chi potrà dimostrare, carte alla mano, di usarla bene.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.seccomarco.com