Atap: al via sui bus la sperimentazione dei nuovi validatori

Novità in casa ATAP. Da venerdì 17 luglio è infatti iniziata una fase sperimentale che prevede l'installazione, su alcuni autobus impiegati nei servizi di linea, di nuovi sistemi satellitari e di validazione dei titoli di viaggio.

I mezzi coinvolti saranno progressivamente dotati di nuovi dispositivi per la convalida dei biglietti e per l'emissione dei titoli di viaggio a bordo, che sostituiranno quelli attualmente in uso. L'intervento sarà realizzato per fasi: inizialmente verranno rinnovate tutte le apparecchiature presenti sugli autobus, senza però modificare le modalità di utilizzo del servizio.

Per gli utenti, almeno in questa prima fase, non cambierà nulla. I biglietti già acquistati continueranno a essere validi e potranno essere convalidati con i nuovi apparecchi seguendo le consuete procedure. Restano inoltre confermati tutti gli attuali canali di vendita, compresa l'app MooneyGo per l'acquisto dei biglietti di corsa semplice, così come la possibilità di acquistare il titolo di viaggio direttamente a bordo, con pagamento in contanti e il previsto sovrapprezzo.

In una fase successiva, della quale l'azienda darà comunicazione con appositi avvisi, entreranno invece in funzione nuove modalità di validazione e potranno essere introdotti nuovi titoli di viaggio, sistemi tariffari aggiornati e ulteriori canali di acquisto. Tra le novità previste figura anche la possibilità di pagare il biglietto direttamente a bordo utilizzando carte bancarie.

ATAP informa infine che durante il periodo di sperimentazione potrebbero verificarsi alcuni malfunzionamenti dei nuovi apparati, con possibili disagi per i passeggeri. L'azienda si scusa anticipatamente per gli eventuali inconvenienti e invita gli utenti a collaborare, ricordando che questa fase di test è necessaria per mettere a punto il nuovo sistema, che punta a rendere l'accesso al servizio di trasporto pubblico sempre più moderno, semplice e flessibile.