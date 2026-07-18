Il grazie della Regione al Corpo AIB Piemonte: "Fondamentale il contributo dei volontari nella lotta agli incendi boschivi"

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi e il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Bruno Ifrigerio hanno inviato una lettera ufficiale all’Ispettore Generale del Corpo Volontari AIB Piemonte, Corrado Cav. Busnelli, per esprimere il proprio ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari impegnati nell’emergenza incendi boschivi che, da settimane, interessa il territorio piemontese.

Nella comunicazione, la Regione sottolinea come il Corpo AIB Piemonte abbia garantito «una presenza costante, assicurando interventi tempestivi e mettendo a disposizione competenza, esperienza e una conoscenza del territorio che si è rivelata fondamentale nella lotta contro gli incendi boschivi», riconoscendo inoltre come il volontariato organizzato rappresenti «una risorsa indispensabile per la tutela dell’ambiente, dei boschi e della sicurezza delle comunità piemontesi».

Un riconoscimento che arriva mentre l’emergenza è ancora in corso e che testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini del Corpo AIB Piemonte, sempre in stretta collaborazione con la Regione Piemonte, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), i Co.AIB e tutte le componenti del Sistema regionale Antincendi Boschivi e della Protezione Civile.

Dal 27 giugno ad oggi la USD (Unità Supporto Decisionale) del Corpo AIB Piemonte ha registrato 82 incendi boschivi, alcuni dei quali hanno richiesto oltre due settimane di interventi continuativi. Attualmente risultano ancora 10 incendi aperti, quasi tutti nelle fasi di contenimento e bonifica.

In queste settimane sono stati movimentati circa 1.300 operatori AIB, che hanno prestato oltre 8.462 ore di attività operativa, impiegando 515 mezzi e percorrendo complessivamente 33.250 chilometri per raggiungere le aree interessate dagli incendi.

Gli eventi più impegnativi hanno interessato i territori di Cravagliana (VC), Premosello-Chiovenda Moncucco (VB), Valprato Soana (TO) e Oulx - Borgata Royeres (TO). Mentre viene diffuso questo comunicato è inoltre in corso un nuovo incendio boschivo in Valstrona - località Forno (VB), dove sono già operativi i volontari AIB insieme ai mezzi aerei coordinati dal DOS.

Le caratteristiche del territorio hanno reso particolarmente complesse molte operazioni. Numerosi incendi si sono sviluppati infatti in aree montane impervie e prive di accessi, rendendo determinante il supporto della flotta aerea dello Stato, con i Canadair dislocati anche sugli aeroporti di Genova e Torino, e degli elicotteri della Regione Piemonte, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno operativo mettendo a disposizione tutte le risorse disponibili.

Quando le condizioni del terreno lo hanno consentito, l’intervento delle squadre a terra ha permesso di estinguere definitivamente i focolai attraverso accurate operazioni di spegnimento e bonifica, confermando ancora una volta l’elevata preparazione tecnica e la professionalità dei volontari del Corpo AIB Piemonte.

«Dietro ogni intervento – sottolinea l’Ispettore Generale del Corpo Volontari AIB Piemonte, Corrado Busnelli – ci sono donne e uomini che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e spesso anche le proprie ferie per proteggere il patrimonio boschivo e le comunità. Il ringraziamento ricevuto dalla Regione Piemonte rappresenta un importante riconoscimento per tutti i nostri volontari e conferma il valore del modello organizzativo del Sistema AIB piemontese, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e volontariato.»