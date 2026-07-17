Autonomia differenziata, Cirio e Bussalino: "Dal Senato un nuovo passo avanti per un Piemonte più forte ed efficiente"

“Il via libera del Senato alle pre-intese sull’Autonomia differenziata rappresenta un ulteriore passo avanti verso un modello istituzionale più moderno, efficiente e vicino ai territori. Per il Piemonte significa poter valorizzare maggiormente le proprie competenze, rendere più efficace l’azione amministrativa e garantire servizi sempre più rispondenti alle esigenze di cittadini, imprese ed enti locali. Continueremo a lavorare con il Governo e con il ministro Roberto Calderoli affinché questo percorso giunga rapidamente a compimento, con l’obiettivo di offrire opportunità di crescita e sviluppo all’intero Paese, partendo dalla forza delle sue Regioni.” Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Autonomia Enrico Bussalino commentano il via libera del Senato alle pre-intese sull’Autonomia differenziata con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.