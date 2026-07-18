Autovelox, dopo la riforma Salvini spenti 131 dispositivi in Piemonte

Dopo l'entrata in vigore della riforma degli autovelox voluta dal ministro Matteo Salvini, in Piemonte ne sono stati spenti 131. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, risultano infatti omologati 281 dispositivi, a fronte dei 412 dislocati sul territorio: la comunicazione arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
"Basta fare cassa alle spalle dei cittadini"
"Dopo 34 anni - sottolinea il Mit - si è messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all'individuazione di criteri univoci per tutti itipi di dispositivi utilizzati", che poi aggiunge. "Per il ministro Salvini, se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall'altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini".