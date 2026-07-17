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COSTUME E SOCIETÀ | 17 luglio 2026, 07:30

Biodiversità nel Biellese: un dono dei Sardi alla terra di adozione: Luglio

Immagini e testi di “Su Calendariu 2026” del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” ci accompagnano nello scorrere dei mesi, con sensibilità sociale e naturalistica attraverso fotografie e didascalie di Lucio Bordignon e della figlia Alice.

Nell’immagine, Rospo - immagine di Lucio Bordignon

Nell’immagine, Rospo - immagine di Lucio Bordignon

Azioni utili

L'edera sugli alberi andrebbe preservata, contrariamente a chi la rimuove credendo possa soffocare le piante. Questo rampicante è fondamentale per la fauna grazie alle bacche che maturano in tardo inverno, periodo critico per scarsità di cibo. Ne sono ghiotti colombacci e tordi come il sassello. Delle potature è opportuno lasciare le ramaglie, accumulandole in cataste di almeno un metro di altezza, che offrono rifugio a lombrichi, chiocciole, insetti, ma anche a orbettini, ramarri e rospi.

Per incentivare la biodiversità abbiamo piantato finocchietto selvatico, albero delle farfalle, lavanda, nasturzio, cosmea e zinnia. Le aiuole sono sostenute con muretti a secco, ricchi di anfratti, che diventano rifugi ideali per la piccola fauna in ogni stagione.

Lucio e Alice Bordignon

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