Festa patronale a Casapinta, ci sarà anche il vescovo di Biella alla Santa Messa

Lieto evento per la comunità di Casapinta, impegnata ad allestire la tradizionale festa patronale.
Si comincia domenica 19 luglio, alle 11, con la Santa Messa solenne in onore della Madonna del Carmine, celebrata dal vescovo di Biella Roberto Farinella, assieme a padre Luca.
In tale occasione, saranno celebrati anche gli anniversari di matrimonio. Seguirà poi il pranzo condiviso nei locali della sede degli Alpini di Casapinta. Al brindisi di benvenuto, seguiranno antipasti, primi e secondi piatti, con contorno.