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ECONOMIA | 15 luglio 2026, 09:00

In Australia a scoprire l’origine dei tessuti. Il viaggio di un allievo dell’Its Tam che ha ottenuto la borsa di studio di IWTA

Pietro Mosca è uno dei nove studenti che quest’anno si sono diplomati con il massimo dei voti

In Australia a scoprire l’origine dei tessuti. Il viaggio di un allievo dell’Its Tam che ha ottenuto la borsa di studio di IWTA

In Australia a scoprire l’origine dei tessuti. Il viaggio di un allievo dell’Its Tam che ha ottenuto la borsa di studio di IWTA

Pietro Mosca, diplomato quest’anno all’Its Tam con 110 e già operativo in un’azienda tessile del Biellese, ha da poco concluso la sua esperienza in Nuova Zelanda e in Australia grazie a una borsa di studio messa a disposizione da IWTA, l’associazione Commercio Laniero che, per la seconda volta, ha offerto un’opportunità formativa all’estero a uno studente dell’istituto.

“La mia esperienza dall’altra parte del mondo è arrivata a cavallo di un periodo speciale della mia vita: ha segnato, infatti, il passaggio dalla parentesi accademica a quella lavorativa – spiega Pietro Mosca -. Sono entrato in contatto con un contesto laniero totalmente differente da quello biellese, seppur strettamente legato a esso. Il viaggio è cominciato in Nuova Zelanda, a  Christchurch, negli uffici di Zentera, uno dei maggiori enti certificatori nella filiera, ed è proseguito nelle farm di Reda. A Melbourne, sono stato accolto dai traders di Vitale Barberis Canonico e Reda, per scoprire tutti i principali siti di brokeraggio passando della materia prima, alla tosa fino alla vendita in asta. La mia esperienza si è conclusa a Sydney, dove ho anche avuto la possibilità di entrare in contatto con AWI/The Woolmark Company, scoprendo numerose innovazioni nella manifattura tessile e nel modo in cui il mondo laniero si propone al mercato. Sono convinto che questo periodo mi abbia arricchito moltissimo, specialmente per quanto riguarda le competenze, e mai come ora mi è chiaro quanto la materia prima influenzi direttamente il prodotto finale”.

Pietro Mosca è uno dei nove studenti che quest’anno si sono diplomati con il massimo dei voti. Insieme a lui anche Letizia Ippolito, Arianna Mocca, Gaia Farsella, Cecilia Masciavè, Beatrice Tromboni, Alice Avetta, Tiziano Adami e Alessandro Gusulfino.

Intanto al  Tam (in corso Pella 10) è in programma (mercoledì 22 luglio alle 18,30) un open day durante il quale saranno presentati i percorsi del biennio 2026-28. I corsi sono completamente gratuiti grazie al sostegno della Regione Piemonte e si svolgono in sede e nei laboratori di Magnonevolo. Spaziano dal design per il tessile e moda alle tecnologie avanzate per la confezione industriale, sartoriale e maglieria. Prevedono oltre un terzo delle 1800 ore di formazione in stage nelle oltre 200 aziende del distretto biellese e non solo. Solitamente entro un anno dal conseguimento del diploma (spendibile in tutta Europa) il 90% dei ragazzi trova un impiego nel settore.

A Valenza, nella sede del Gem dove si svolgono i corsi dedicati al gioiello e all’alta oreficeria, l’open day è in calendario martedì 21 luglio alle 18.30 nella sede di via Carducci 4. Info itstam.it.

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c.s.Comunicazione TAM GEM, s.zo.

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