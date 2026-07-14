Biella, preghiere e celebrazioni al Monastero Mater Carmeli per la Solennità della Madonna del Carmine

Giornate di preghiera e celebrazioni al Monastero Mater Carmeli di Biella. Nei prossimi giorni, infatti, si terrà la Solennità della Madonna del Carmine.

Fino al 15 luglio ci sarà la Novena tutti i giorni alle 17.30, con il Rosario, il Vespro e la meditazione mariana mentre alle 21 di stasera avrà luogo la preghiera mariana assieme alla processione con flambeaux. Giovedì 16, invece, giorno di festa con la celebrazione eucaristica delle 18.30, presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

“In questo giorno in cui celebriamo la Vergine del Monte Carmelo, patrona del nostro Ordine e custode del Monastero, desideriamo farci vicine a ciascuno di voi con un abbraccio fraterno e una preghiera colma di affetto – riportano le Sorelle Carmelitane - Sentiteci sorelle al vostro fianco: mura e distanza non separano, ma custodiscono i vostri volti, le vostre gioie e le vostre fatiche. Con voi bussiamo al cuore di Maria per chiederle il dono di cuori sereni e luminosi e per accendere in noi una viva speranza di pace. Ci guidi a tradurre tale speranza in realtà e a concretizzare nel quotidiano gesti di amore e solidarietà. Vi aspettiamo per vivere insieme momenti luminosi e di grazia”.