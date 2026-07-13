Gaglianico ricorda Srebrenica, la comunità biellese unita nella memoria FOTO

Sabato 11 luglio 2026 si è svolta a Gaglianico la 31ª commemorazione del genocidio di Srebrenica, organizzata dall'Associazione Culturale Bosniaca Biella, con sede a Biella e attiva sul territorio dal 2004, insieme al Džemat Biella.

Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova l'impegno a non dimenticare una delle pagine più buie della storia europea recente, e che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e religiosi.

L'evento è stato moderato dal Dott. Almir Salihović, Presidente dell'Associazione Culturale Bosniaca Biella ODV. Presenti anche Arijana Džogović, Console Generale della Bosnia ed Erzegovina; Simone Meliconi, assessore di Gaglianico; Muamer ef. Kozica, Imam principale della CIBI; don Paolo Loro Milan, parroco di Gaglianico; Ilijas es Saket, Imam della moschea di Biella Al-Huda; Rita De Lima, presidente dell'Associazione Pericle; Roberta Biagiarelli, artista multidisciplinare; Lama Paljin Tulku, presidente del Forum delle Religioni Biellese; Alija Salihović, presidente del Džemat Biella.

"Un sentito ringraziamento va al sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, a tutti gli ospiti intervenuti e a ogni singolo partecipante, che con la propria presenza ha contribuito a mantenere viva e presente la memoria delle vittime di Srebrenica - spiegano gli organizzatori - La giornata si è conclusa con il corteo della pace, partito da via Antonio Gramsci 79 e giunto fino al Municipio, seguito dalla proiezione del film Quo Vadis, Aida?, candidato all'Oscar come Miglior Film Internazionale. Al termine della proiezione, la commozione tra i presenti è stata generale: immagini e testimonianze che hanno toccato profondamente il pubblico, ricordando ancora una volta quanto sia importante non lasciare che simili tragedie cadano nell'oblio".