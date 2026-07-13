Sala Biellese, Croce Rossa e Carabinieri incontrano i bambini del Centro Estivo FOTO

Nella mattinata di venerdì 10 luglio, il Centro Estivo di Sala Biellese ha ospitato un incontro con i soccorritori della Croce Rossa di Biella e i Carabinieri, rivolto a 20 bambini di età compresa tra 1 e 12 anni.

Attraverso il gioco, i partecipanti hanno imparato quando contattare il Numero Unico di Emergenza, quali informazioni comunicare e che cosa contiene lo zaino utilizzato durante gli interventi di soccorso. Nel frattempo, la mascotte ha atteso in ambulanza i saluti e gli abbracci dei più piccoli. Al termine dell’attività, le maestre hanno offerto succhi di frutta e pasticcini, terminati così rapidamente da non lasciare nemmeno il tempo di fotografarli.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento per l’accoglienza e per i piacevoli momenti condivisi.