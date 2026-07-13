Biella, un momento speciale al Centro Incontro del Vernato Thes nel ricordo di Enrico Gremmo

Partecipazione a Biella per la giornata dedicata al ricordo di Enrico Gremmo, il compianto presidente del Centro Incontro del Vernato Thes, mancato nei mesi scorsi all’età di 89 anni.

A nome della direzione, Salvatore Tedesco ha condiviso proprio nei locali del centro un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con la loro presenza, hanno voluto spendere una buona parola per la storica guida della realtà biellese.

“Un grazie particolare – commenta Tedesco – è andato ai componenti della giunta comunale di Biella, in particolare agli assessori Sara Gentile e Domenico Gallello, oltre ai rappresentanti del Comitato Carnevale del Thes, alla presidente di Quartiere e alla presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Biella”.

Presente anche il figlio Roberto, a cui è stato consegnato una targa speciale in memoria del genitore.