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COSTUME E SOCIETÀ | 13 luglio 2026, 12:20

Biella, un momento speciale al Centro Incontro del Vernato Thes nel ricordo di Enrico Gremmo

Biella, un momento speciale al Centro Incontro del Vernato Thes nel ricordo di Enrico Gremmo

Biella, un momento speciale al Centro Incontro del Vernato Thes nel ricordo di Enrico Gremmo

Partecipazione a Biella per la giornata dedicata al ricordo di Enrico Gremmo, il compianto presidente del Centro Incontro del Vernato Thes, mancato nei mesi scorsi all’età di 89 anni. 

A nome della direzione, Salvatore Tedesco ha condiviso proprio nei locali del centro un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con la loro presenza, hanno voluto spendere una buona parola per la storica guida della realtà biellese. 

“Un grazie particolare – commenta Tedesco – è andato ai componenti della giunta comunale di Biella, in particolare agli assessori Sara Gentile e Domenico Gallello, oltre ai rappresentanti del Comitato Carnevale del Thes, alla presidente di Quartiere e alla presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Biella”. 

Presente anche il figlio Roberto, a cui è stato consegnato una targa speciale in memoria del genitore.

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g. c.

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