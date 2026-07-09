Fratoianni inaugura a Biella la nuova sede di Sinistra Italiana: “Ci candidiamo a governare questo paese” FOTO

“Aprire una nuova sede è sempre una fantastica notizia. Richiede impegno, lavoro quotidiano, sudore, tempo, risorse ma soprattutto passione. Da qui il mio sentito ringraziamento a tutti voi”.

Queste le prime parole di Nicola Fratoianni, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, giunto nella prima serata di oggi, 9 luglio, per l’inaugurazione del nuovo spazio polifunzionale di via Torino 43 che, oltre a organizzare l’attività politica di Sì e Alleanza Verdi e Sinistra nella provincia, vuole anche essere luogo di incontro e di confronto con il mondo progressista ed ecologista del territorio.

Presenti un centinaio di persone tra cittadini, militanti e rappresentanti delle altre forze politiche aderenti al fronte progressista (PD, M5S e molti altri), oltre ai vertici locali e regionali del partito come Corrado Cossu e Alice Ravinale. “Una nuova sede in città è un punto di riferimento per la comunità che vi abita – sottolinea Fratoianni – Qui si possono ascoltare i problemi delle persone e mantenere un contatto costante con il cittadino”.

Sulle prossime elezioni nazionali, il giudizio del leader di Alleanza Verdi Sinistra è netto: “L’avversario più pericoloso di oggi è la rassegnazione. Occorre avere il coraggio di mettere in campo una proposta di governo ambiziosa e credibile. Siamo una valida alternativa, ci candidiamo a cambiare e governare questo paese”.