Pichetto: "Piena solidarietà a Giorgia Meloni, attacco grave e inaccettabile"

"Piena solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il grave attacco rivoltole da un quotidiano vicino alle autorità iraniane. Un episodio che va condannato con fermezza e che nulla ha a che vedere con il confronto civile tra Stati e istituzioni. Sono certo che il Presidente Meloni continuerà a svolgere il proprio incarico con la determinazione, l’equilibrio e il senso delle istituzioni che hanno sempre contraddistinto la sua azione". Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.
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