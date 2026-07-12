Pichetto: "Piena solidarietà a Giorgia Meloni, attacco grave e inaccettabile"

"Piena solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il grave attacco rivoltole da un quotidiano vicino alle autorità iraniane. Un episodio che va condannato con fermezza e che nulla ha a che vedere con il confronto civile tra Stati e istituzioni. Sono certo che il Presidente Meloni continuerà a svolgere il proprio incarico con la determinazione, l’equilibrio e il senso delle istituzioni che hanno sempre contraddistinto la sua azione". Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.