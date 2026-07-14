 / POLITICA

POLITICA | 14 luglio 2026, 11:40

Futuro Nazionale, Pozzolo nominato responsabile regionale del Piemonte

Futuro Nazionale, Pozzolo nominato responsabile regionale del Piemonte

Futuro Nazionale, Pozzolo nominato responsabile regionale del Piemonte

Prosegue su tutto il territorio nazionale l’organizzazione di Futuro Nazionale. Il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, su direttive del Generale Roberto Vannacci e in accordo con lui, ha proceduto a nuove nomine per la fase costituente del partito. Sono stati nominati i responsabili regionali per il Piemonte, il deputato Emanuele Pozzolo, e per l’Umbria, Augusto Rossi. 

“Queste nomine si inseriscono in un più ampio percorso di rafforzamento dell’organizzazione regionale, valorizzando figure di comprovata esperienza – si legge nella nota - Pozzolo porta al ruolo la sua lunga esperienza istituzionale mentre Rossi, presente fin dall’inizio dell’esperienza del ‘Mondo al Contrario’ e con un solido background amministrativo come consigliere, garantisce continuità e radicamento territoriale. Futuro Nazionale continua così il lavoro di costruzione di una struttura solida e diffusa su tutto il territorio italiano, per l’Italia di domani”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore