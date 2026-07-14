Futuro Nazionale, Pozzolo nominato responsabile regionale del Piemonte

Prosegue su tutto il territorio nazionale l’organizzazione di Futuro Nazionale. Il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, su direttive del Generale Roberto Vannacci e in accordo con lui, ha proceduto a nuove nomine per la fase costituente del partito. Sono stati nominati i responsabili regionali per il Piemonte, il deputato Emanuele Pozzolo, e per l’Umbria, Augusto Rossi.

“Queste nomine si inseriscono in un più ampio percorso di rafforzamento dell’organizzazione regionale, valorizzando figure di comprovata esperienza – si legge nella nota - Pozzolo porta al ruolo la sua lunga esperienza istituzionale mentre Rossi, presente fin dall’inizio dell’esperienza del ‘Mondo al Contrario’ e con un solido background amministrativo come consigliere, garantisce continuità e radicamento territoriale. Futuro Nazionale continua così il lavoro di costruzione di una struttura solida e diffusa su tutto il territorio italiano, per l’Italia di domani”.