Piazza Adua, Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: "Attraversamento da mettere in sicurezza"

La sicurezza dell'attraversamento pedonale di Piazza Adua è al centro di un'interrogazione a firma dei gruppi consiliari Buongiorno Biella (Luigi Apicella e Andrea Foglio Bonda) e Costruiamo Biella (Teresa Barresi). Quella che gli stessi definiscono "la porta di ingresso" alla città per chi arriva da Torino al momento sarebbe infatti "Un biglietto da visita un po' sgualcito".

Nel documento i consiglieri riconoscono il merito agli Alpini di aver contribuito a riqualificare l'area centrale della rotatoria con la realizzazione della grande Penna, ma si potrebbe fare di più.

L'attenzione si concentra soprattutto sull'attraversamento pedonale di via Torino, ritenuto particolarmente critico sotto il profilo della sicurezza. I consiglieri ricordano che il tema era già stato affrontato all'inizio del 2025, quando il consigliere Luigi Apicella aveva richiesto un sopralluogo con l'assessore Cristiano Franceschini e il dirigente Paolo Volpe. Durante l'incontro, spiegano, sarebbe stata condivisa la necessità di intervenire e sarebbero state ipotizzate alcune soluzioni, che tuttavia, a oggi, non risulterebbero ancora attuate.

Con l'interrogazione Buongiorno Biella e Costruiamo Biella interrogano il sindaco e l'assessore competente se esiste la possibilità di arretrare di alcuni metri l'attraversamento pedonale per migliorare la visibilità reciproca tra automobilisti e pedoni; prolungare e rialzare il salvagente centrale per favorire la moderazione della velocità dei veicoli; ripristinare la segnaletica orizzontale ormai sbiadita e installare o rinnovare quella verticale. I consiglieri chiedono inoltre di valutare il posizionamento di barriere davanti all'uscita di un esercizio commerciale situato in prossimità delle strisce pedonali, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei clienti, e domandano se siano previsti interventi più ampi di riqualificazione dell'intera Piazza Adua.