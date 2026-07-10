Filippo Caselli è un nuovo calciatore della Biellese

La Biellese 1902 comunica di aver raggiunto l’accordo con Filippo Caselli, terzino destro classe 2007, nuovo rinforzo della prima squadra per la stagione sportiva 2026/27.

Nato a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 22 marzo 2007, Caselli è un giovane esterno difensivo cresciuto in uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia. Ha infatti mosso i primi passi nel vivaio della Juventus, dove ha trascorso dieci stagioni formative prima di approdare, nell’estate del 2024, alla Primavera della Pro Vercelli.

Con la formazione vercellese ha disputato le ultime due stagioni nel campionato Primavera 2, collezionando complessivamente 50 presenze e ritagliandosi un ruolo sempre più importante. Un’esperienza che gli ha permesso di acquisire continuità, maturità e consapevolezza, confermandosi come uno dei profili più interessanti della sua categoria.

Queste le sue prime parole da nuovo calciatore bianconero: “Per me è un grande orgoglio essere qui e avere l’opportunità di far parte di questa società. Darò il massimo e mi metterò a disposizione del mister e dei compagni. So che ci sarà tanto da imparare e sono pronto a crescere, migliorarmi e dare tutto per questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare