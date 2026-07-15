Vandali a Sagliano Micca, danni a staccionate e pannello informativo

“Con profonda amarezza siamo costretti a denunciare l'ennesimo episodio di vandalismo ai danni del patrimonio pubblico del nostro paese”. A parlare l’amministrazione comunale di Sagliano Micca che, attraverso i suoi canali ufficiali, ha riportato un grave episodio.

Nei giorni scorsi sono state gravemente danneggiate alcune opere del territorio: in particolare, la staccionata e il ponticello dell'area della Chiesetta della SS. Trinità, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici del paese affacciato sulla Valle Cervo. Come se non bastasse, è stato preso di mira anche il pannello informativo dedicato alla storia dell'Oratorio.

“Piegato e danneggiato con un gesto che non trova alcuna giustificazione – denuncia il Comune - Non si tratta di una semplice ‘ragazzata’. Si tratta di atti di inciviltà che colpiscono un bene appartenente a tutta la comunità: un luogo di storia, cultura, fede e memoria che tanti volontari e l'amministrazione si impegnano a preservare con sacrificio e risorse pubbliche. Ogni asse spezzata, ogni struttura abbattuta, ogni cartello danneggiato rappresenta un costo che ricade sull'intera collettività. Sono soldi pubblici che avremmo preferito destinare a nuovi servizi, iniziative per i giovani, manutenzioni e miglioramenti del paese, anziché dover riparare ciò che qualcuno ha deciso di distruggere. Si condanna con la massima fermezza questi comportamenti e invita chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di informazioni utili a segnalarlo alle autorità competenti. Il silenzio, in questi casi, non aiuta la comunità”.

E aggiunge: “Sagliano Micca è un paese fatto di persone che ogni giorno dedicano tempo, energie e passione per renderlo più bello e accogliente. Non possiamo permettere che l'irresponsabilità di pochi vanifichi l'impegno di tanti. I responsabili saranno chiamati, se individuati, a rispondere delle proprie azioni e dei danni provocati. Difendere il nostro paese significa rispettarlo. Il patrimonio pubblico è di tutti: custodirlo è un dovere di ciascuno di noi”.