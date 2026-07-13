Il Lessona Summer Festival si conferma un evento di successo, boom di presenze e pollici in alto per gli show FOTO

Il Lessona Summer Festival si conferma un evento di grande successo. Numerosissima l’affluenza registrata nelle scorse serate, in linea con le edizioni precedenti.

Pubblico di tutte le età, giunto anche da lontano per prendere parte agli show dei propri beniamini come il tributo alle Spice Girls (insieme al format Gli Anni 90 - La Storia Continua); Huntrix e il format Kara Italia; Haiducii insieme al format Dreamland 2000 show; il tributo ai Coldplay insieme agli ospiti Marco Cavax e Giancarlo Romano senza dimenticare le esibizioni di Giorgio Vanni e Lacrima.

Molto apprezzata anche la serata benefica del 7 luglio scorso dal titolo Summer Live Aid a favore del Fondo Edo Tempia, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti, come Rezophonic e Giorgio Prezioso, a cui è andato il sentito ringraziamento degli organizzatori. Vincente la formula di reinserire la musica dal vivo in combinata con gli eventi disco.

Ora, per il Lessona Summer Festival, è tempo di pensare all’ultimo atto dell’edizione 2026. Sono in programma, infatti, diversi spettacoli nell’area eventi di via per Masserano 2: giovedì 16 luglio, alle 21, spazio al divertimento con i comici di Zelig e Colorado pronti a sfidarsi in una gara adatta a tutta la famiglia. L’indomani, alle 21, salirà sul palco la cover cartoon band 80 Voglia di Cartoni, seguita dal format nazionale dal titolo "Gli anni 90 - Il ritorno" che sta facendo ballare tutta l'Italia al ritmo della musica anni '80. L’orario d’inizio è alle 21.

Sabato, invece, debutto assoluto per il Piemonte con lo show Napul’è - La prima festa partenopea: alle 22, infatti, sono previsti tanti colpi di scena, karaoke show, coriandoli ed effetti speciali. Gran finale domenica con gli Eventi Verticali, seguito dal grande party di chiusura con Dj Lukas T, l’animazione ufficiale del Summer Festival e i Los Locos, ospiti d’eccezione della serata.

Lo staff del Lessona Eventi ricorda che le serate del 17, 18 e 19 luglio sono ad ingresso libero. Inoltre, sabato e domenica avrà luogo la Festa della Pizza per la prima volta.