Mezzana Mortigliengo, il rito della lavanda conquista il pubblico: grande partecipazione all'Azienda Agricola Serafia FOTO

Due giornate all'insegna della natura, dei profumi e delle tradizioni hanno richiamato tante persone all'Azienda Agricola Serafia di Mezzana Mortigliengo, dove sabato e domenica si è celebrato il suggestivo rito della lavanda. Tanti visitatori hanno raggiunto il lavandeto per assistere a un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più apprezzati dell'estate biellese.

Tra i filari in piena fioritura, i partecipanti hanno potuto vivere un'esperienza immersiva, osservando da vicino le diverse fasi della lavorazione della lavanda e, in particolare, il momento della distillazione, antico procedimento attraverso il quale si ottiene il prezioso olio essenziale. Un'occasione per conoscere più da vicino il lavoro dell'azienda agricola e il valore di una coltivazione che unisce tradizione, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

L'iniziativa ha saputo coinvolgere famiglie, appassionati di botanica e semplici curiosi, che hanno scelto di trascorrere qualche ora in un contesto naturale di grande fascino, respirando il profumo della lavanda e lasciandosi guidare dai racconti dei titolari sulle caratteristiche della pianta officinale e sulle sue numerose applicazioni.

Quella di quest'anno rappresenta la terza edizione dell'evento, segno di un progetto che è cresciuto nel tempo grazie all'entusiasmo dei promotori e all'interesse sempre maggiore del pubblico. Già nelle passate edizioni il rito della lavanda aveva riscosso un ottimo successo, ma quest'anno la risposta è stata particolarmente significativa, confermando come il connubio tra agricoltura, natura ed esperienze autentiche rappresenti una formula sempre più apprezzata.

L'Azienda Agricola Serafia continua così a distinguersi come una realtà capace di promuovere il territorio attraverso iniziative che mettono al centro la qualità della produzione, la cultura delle piante officinali e il contatto diretto con i visitatori. Le due giornate dedicate alla lavanda si sono trasformate ancora una volta in una vera e propria festa, capace di unire convivialità, divulgazione e bellezza, lasciando nei partecipanti il ricordo di un'esperienza fatta di colori, profumi e passione per la terra.