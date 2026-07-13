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Valle Elvo | 13 luglio 2026, 16:40

Festa della Birra, grande partecipazione nel primo weekend: ora a Netro si guarda al gran finale FOTO

Festa della Birra, grande partecipazione nel primo weekend: ora a Netro si guarda al gran finale FOTO

Festa della Birra, grande partecipazione nel primo weekend: ora a Netro si guarda al gran finale FOTO

Bilancio più che positivo per il primo weekend della Festa della Birra di Netro, che ha richiamato un pubblico numeroso nelle prime tre serate della manifestazione. L'area dei festeggiamenti è stata presa d'assalto da visitatori provenienti anche da fuori provincia, con una presenza particolarmente significativa di giovani che hanno contribuito a creare un'atmosfera vivace e coinvolgente.

Gli organizzatori non nascondono la soddisfazione per la riuscita dell'evento: premiato, quindi, il lavoro svolto nei mesi precedenti per allestire un'edizione ricca di eventi e capace di soddisfare un pubblico sempre più eterogeneo. Ora, l’augurio è di replicare l'eccezionale partecipazione registrata finora, con l’invito di raggiungere Netro e l’alta Valle Elvo per altre tre serate all'insegna della musica, della buona cucina e della convivialità, in uno degli eventi estivi più apprezzati dal pubblico biellese.

g. c.

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