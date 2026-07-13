Golf Club Cavaglià, 60 in gara per l’evento Amici di Dustin Challenge Tour 2026: ecco i premiati FOTO

Sabato al Golf Club Cavaglià per la prima volta ha fatto tappa l'atteso evento "Amici di Dustin Challenge Tour 2026" (18 buche a coppie 4PM Texas Scramble Stableford) che, malgrado la calura estiva, ha visto in azione una sessantina di partecipanti allettati dal ricco “montepremi” e dai numerosi gadgets riservati a tutti gli iscritti.

L’evento è stato organizzato dal club in collaborazione con gli Amici della Serra, ed era la tappa conclusiva di un circuito che avevo precedentemente toccato Le Betulle e Asti. A chiudere la giornata dopo la premiazione un corroborante rinfresco.

Premiati. 1° Lordo Bucino-Silva punti 42, 2° Lordo Saccà-Brizzi 40. 1° Netto Vasta-Tandurella 54, 2° Netto Tonso-Ceresa 49, 3° Netto Schellino-Benigni 48. 1° Coppia Mista Netto Andrigo/Ferla 47. 1° Coppia Lady Netto Boccadelli/Bolengo 44. Driving Contest maschile buca 1: Bucino Simone. Driving Contest femminile buca 1: Corallino Monica. Nearest buca 6: Brizzi Alfonso m. 1,12 e Bortoluzzi Cristina m. 3,30. Nearest buca 9: Blanc Mauro m. 0,94 e Rolando Prisca m. 9,80. Nearest buca 10: Caneparo Alberto m. 3,37 e Corallino Monica m. 3,84.

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato il circuito Pareus by Golfpassion (18 buche, Stableford, 3 categorie). I premiati si sono qualificati alla finale nazionale.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 37, 1° Netto Gioele Fiorese Primule 38, 2° Netto Michele Burgay Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Ottavio Cannone Laghi 44, 2° Netto Paolo Martelli Laghi 43. 3a categoria: 1° Netto Paolo Secco Margara 40, 2° Netto Fabrizio Ruffino Cavaglià 40. 1° Ladies Patrizia Tallia Cavaglià 37. 1° Seniores Paolo Bruggiafreddo Cavaglià 39.

Il mese di luglio prosegue al Golf Club Cavaglià con due appuntamenti agonistici.

Sabato farà tappa il Green Pass Card Trophy (Stableford singola 18 buche 3 categorie) circuito con semifinali e finali nazionali a ranking. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Domenica ritorna la Coppa Menabrea by Momo Bevande gara a coppie (18 buche, Stableford) che si giocherà con l’inedita formula Canada Cup/somma degli score (i partners giocano individualmente senza possibilità di darsi consigli e al termine sommano il proprio punteggio). A seguire rinfresco finale con degustazione birra.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it