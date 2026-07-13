Pianta a terra manda in blackout Portula ma la festa d’estate prosegue grazie all’impegno della Pro Loco

Le impreviste e intense folate di vento, registrate nella serata di sabato scorso, 11 luglio, non hanno spento l’entusiasmo dei volontari della Pro Loco di Portula.

La comunità, infatti, si era data appuntamento per uno degli eventi in programma della rassegna estiva prima che l’abitato rimanesse privo di energia elettrica a causa di un albero crollato a terra.

Il personale non si è dato per vinto e ha trovato un soluzione per continuare l'evento, come riportato sui propri canali ufficiali.

“Avevamo organizzato una serata di festa… non una cena a lume di torcia – si legge nel post della Pro Loco - Purtroppo la caduta di una pianta ha provocato un blackout che ha lasciato il paese senza corrente per tutta la serata di sabato. Dopo il panico iniziale ci siamo ingegnati come meglio potevamo: torce, frontalini, un generatore per la musica e tanta buona volontà. Ci scusiamo sinceramente con tutti i clienti per i disagi e i tempi di attesa. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per gestire al meglio una situazione completamente imprevedibile. Un grazie speciale a tutti i volontari che, nonostante l’imprevisto, hanno affrontato la situazione con calma, spirito di squadra e tanta voglia di fare”.