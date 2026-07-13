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Valle Cervo | 13 luglio 2026, 16:20

Campiglia Cervo, inaugurata la mostra degli acquerelli di Marinoni sulla Valle Cervo FOTO

La mostra è visitabile il sabato dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 fino al 2 agosto.

Sabato 11 luglio si è tenuta l’inaugurazione della mostra di acquerelli di Giorgio Marinoni presso il Santuario di San Giovanni d’Andorno (Campiglia Cervo). L’esposizione di quadri, visitabile nei fine settimana fino a domenica 2 agosto, si intitola “Bürsch” ed è ispirata ai luoghi della Valle Cervo.

Tra i soggetti delle opere in mostra alcune vedute della valle, scorci di paesi, vicoli, stradine, chiese e il torrente Cervo, il corso d’acqua che percorre l’omonima valle. 

La pittura di Marinoni mette su tela un’arte che richiama fortemente la realtà. Tramite una rappresentazione realistica e sensibile, il pittore ha riprodotto fedelmente le caratteristiche della Valle Cervo, accentuandole con una tecnica capace di sottolinearne l’autenticità. Il punto focale dei suoi dipinti è rappresentato con un tratto e delle linee in grado di esprimere un profondo pathos, richiamando con semplicità la vita e l’anima dei soggetti che rappresenta.

La scelta del pittore biellese di rappresentare la Valle Cervo non è stata casuale: “Questi luoghi fanno parte della storia della mia famiglia e anche io sento un legame profondo con questa zona – ha spiegato Giorgio Marinoni –. Mia mamma vi ha trascorso la giovinezza e nei suoi racconti ho potuto percepire una forte connessione con le nostre radici. Le sue narrazioni mi hanno sempre coinvolto e affascinato, dalla sua esperienza durante l’epoca fascista, alle descrizioni di luoghi, passeggiate, vedute, pascoli e abitanti del posto. È una valle di storie e quando ho deciso di tradurla in pittura, ho portato avanti il progetto senza esitazione”.

Marina Bazzocchi

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