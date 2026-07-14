Auser Vallestrona, il valore del volontariato: a Valle Mosso si inaugura la nuova sede

Il volontariato è un fenomeno portato avanti da persone che, per scelta personale, dedicano una parte o tutto il loro tempo aiutando chi è bisognoso senza ricevere in cambio nessun compenso.

In tempi più recenti si sono sviluppate forme di volontariato laico e la conseguente necessità di allargare la forma di assistenza a 360 gradi è particolarmente sentita nell’area di Valdilana, che sta attraversando una forma complessa di trasformazione in questo periodo post-industriale con migrazione di forze di lavoro giovanili, diminuzione dei nuclei familiari e conseguente minor attenzione alla gestione della terza età.

Essendo un fenomeno che non ha scopo di lucro ma solamente benefico, il volontariato non viene molto pubblicizzato. La cosa più importante di questa attività è rendersi utile nei confronti di persone in difficoltà, vederle sorridere e stare bene. Ci sono modi singoli di svolgere questa attività e crescenti modi associativi. L’associazione garantisce una forza di impatto superiore, più variegata e coordinata. Questo permette una incisività territoriale superiore e più efficace.

L’Auser Volontariato Vallestrona ODV è una di queste; una dozzina di persone che operano gratuitamente, 7 mezzi di trasporto operativi.

“L’operatività include non solo il territorio della Vallestrona o, più genericamente il contesto biellese: sono frequenti, infatti, i viaggi settimanali verso le strutture ospedaliere più specialistiche e riconosciute di Milano, Torino, Pavia – spiegano dall’associazione - Alcuni dei mezzi sono dotati delle attrezzature sali-scendi per carrozzelle. Le attività di volontariato riguardano assistenza agli anziani, ai sofferenti, a persone con disabilità di vario tipo, e tutte quelle categorie di persone che manifestano bisogno. Portiamo avanti le nostre attività soprattutto grazie ai contributi minimi che richiediamo per i nostri servizi. Qualche contributo viene erogato da privati che hanno usufruito in passato della nostra assistenza a loro cari, qualche aiuto arriva anche grazie ad alcune risorse di enti pubblici che favoriscono attività inerenti a sostegno dei più bisognosi".

E aggiungono: “Con un grande sforzo abbiamo deciso di dare maggior visibilità alla nostra realtà, portando la sede sulla via principale di Valle Mosso, recuperando una struttura che fu già negozio di abbigliamento. Dobbiamo esser grati per questo anche alla proprietaria per le condizioni di stipula. Con piacere quindi invitiamo la popolazione ad incontrarci in occasione della inaugurazione della sede, in data 18 luglio, a partire dalle 10, in corso Roma 27, a Valle Mosso. Il programma della giornata comprenderà un momento di saluto istituzionale, il consueto taglio del nastro, la benedizione dei locali e un piccolo rinfresco conviviale per ringraziare chi ci onorerà della presenza”.