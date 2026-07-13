Cavaglià, cedole librarie digitali per la scuola primaria

Dal prossimo anno scolastico il Comune di Cavaglià adotterà una nuova modalità per la gestione delle cedole librarie destinate agli alunni della scuola primaria. A partire dal 2026-2027, la cedola cartacea sarà abolita e sostituita da una procedura digitalizzata.

Le famiglie non riceveranno più il documento in formato cartaceo. Per richiedere i libri di testo sarà sufficiente recarsi presso la propria libreria di fiducia e presentare il codice fiscale dell’alunno. Il libraio, dopo essersi registrato sulla piattaforma “Comune Facile” all’indirizzo clo.comunefacile.eu, potrà completare la procedura e consegnare i volumi richiesti. Il Comune consiglia inoltre di lasciare al rivenditore un indirizzo di posta elettronica, così da ricevere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Cavaglià al numero 0161 96038, interno 3, oppure scrivere all’indirizzo cavaglia@ptb.provincia.biella.it.