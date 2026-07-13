Biella Jazz Club celebra sessant’anni in Piazza Duomo FOTO

Biella Jazz Club festeggia sessant’anni di attività con una serata musicale in programma mercoledì 15 luglio, dalle 19.30, in Piazza Duomo. L’appuntamento, inserito nel calendario di Biella Estate 2026, celebra la nascita dell’associazione, costituita il 15 luglio 1966.

Ad aprire l’evento sarà la Low Budget Marching Band, guidata da Fabio Buonarota per i fiati e da Massimo Serra alle percussioni. Il corteo partirà da via Italia e raggiungerà Piazza Duomo, dove si uniranno anche i BidiBidon.

Seguirà il jazz set di Stefano Minola di Cigna Dischi. Prima dei concerti sarà presentata “Soulista”, opera dello scultore biellese Daniele Basso inserita nelle pubblicazioni di “The Bielleser”, progetto ideato da Enzo Napolitano.

Alle 20.30 salirà sul palco il Riccardo Sala Quartet, formato da Riccardo Sala al sassofono, Walter Calafiore alle tastiere, Alberto Gatti al basso e Gianluca Castaldo alla batteria. Sala è nipote del pianista Roberto Sala, tra i promotori del Jazz Club nei primi anni di attività.

Alle 22 sarà la volta del Federico Malaman Trio, con Federico Malaman al basso, Maxx Furian alla batteria e Leo Dalla Cort alle tastiere. Quest’ultimo ha recentemente vinto il Premio Massimo Urbani.

Sotto i portici di Palazzo Oropa sarà inoltre allestita la mostra fotografica “Il suono e l’anima” di Stefano Ceretti, con scatti in bianco e nero realizzati durante due anni di concerti al club.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Biella e dall’assessorato agli Eventi, rientra nella rassegna “Diamond Festival – Sessant’anni di Jazz” ed è finanziata dal bando Cultura Hub della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e da Note e Sipari della Fondazione CRT.