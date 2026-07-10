Calcio, Fulgor e Macron insieme per quattro stagioni

Accordo firmato. Per le prossime quattro stagioni Fulgor e Macron saranno fianco a fianco. La società rossoblù è lieta di annunciare la nascita della partnership con il Macron Sports Hub di Biella.

La strada intrapresa dalla Fulgor assicura qualità agli atleti che indosseranno i completi rossoblù, dalla prima squadra al settore giovanile. Grazie all’ampia scelta di prodotti messa in campo dal punto vendita biellese non è stato difficile scegliere un brand in forte crescita come Macron. Divise rinnovate, kit di livello professionistico e articoli personalizzabili sono solo alcune delle novità che la società svelerà nei prossimi giorni.