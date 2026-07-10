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Calcio | 10 luglio 2026, 10:42

Calcio, Fulgor e Macron insieme per quattro stagioni

Il brand bolognese diventa partner tecnico per il prossimo quadriennio

Calcio, Fulgor e Macron insieme per quattro stagioni

Calcio, Fulgor e Macron insieme per quattro stagioni

Accordo firmato. Per le prossime quattro stagioni Fulgor e Macron saranno fianco a fianco. La società rossoblù è lieta di annunciare la nascita della partnership con il Macron Sports Hub di Biella.

La strada intrapresa dalla Fulgor assicura qualità agli atleti che indosseranno i completi rossoblù, dalla prima squadra al settore giovanile. Grazie all’ampia scelta di prodotti messa in campo dal punto vendita biellese non è stato difficile scegliere un brand in forte crescita come Macron. Divise rinnovate, kit di livello professionistico e articoli personalizzabili sono solo alcune delle novità che la società svelerà nei prossimi giorni.

c.s.FULGOR CHIAVAZZESE RV, s.zo.

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