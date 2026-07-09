Il Comune di Biella conquista il Torneo degli Enti 2026

La rappresentativa del Comune di Biella ha conquistato il Torneo degli Enti 2026, la manifestazione organizzata dal Ricreativo Calcio Biella che ogni anno coinvolge enti, aziende e istituzioni del territorio in un clima di sana competizione, amicizia e condivisione.

Al termine di un percorso entusiasmante, la squadra comunale ha superato in una finale intensa e combattutissima la rappresentativa dell’ASL BI con il punteggio di 2-1, trovando il gol decisivo a pochi secondi dal fischio finale e facendo esplodere la gioia dei tanti presenti. Una vittoria maturata grazie alla determinazione, allo spirito di sacrificio e all’affiatamento di un gruppo che ha saputo non arrendersi fino all’ultimo istante.

«Sono particolarmente felice di questa vittoria anche perché ho avuto il piacere di scendere in campo insieme ai colleghi del Comune durante questo torneo – commenta l’assessore allo Sport e alla Polizia Locale Giacomo Moscarola –. Vivere questa esperienza da giocatore mi ha permesso di apprezzare ancora di più il valore di questa manifestazione. Sul campo si creano amicizie, si rafforza il senso di appartenenza e si condividono i valori più autentici dello sport: rispetto, lealtà e spirito di squadra. Vincere una finale così emozionante, decisa negli ultimi secondi, rende questo successo ancora più speciale. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni di squadra, alla rappresentativa dell’ASL BI per la splendida partita disputata e a tutte le squadre che hanno partecipato con entusiasmo.»

L’amministrazione comunale desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Pino Lopez, anima e storico organizzatore del Torneo degli Enti, che con passione, competenza e instancabile dedizione continua da anni a dare vita a una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per il territorio biellese.

L’amministrazione comunale si congratula con tutta la squadra del Comune di Biella per il prestigioso risultato raggiunto e rinnova i complimenti alla rappresentativa dell’ASL BI per la sportività dimostrata in una finale avvincente che ha regalato spettacolo fino all’ultimo secondo.