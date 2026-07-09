Calcio, nuovo innesto per la Biellese: arriva Kevin Mindruta

La Biellese 1902 comunica di aver raggiunto l’accordo con Kevin Mindruta, centrocampista classe 2008, che vestirà la maglia bianconera nella stagione sportiva 2026/27.

Nato a Lamporo, in provincia di Vercelli, il 18 dicembre 2008, Mindruta è uno dei giovani centrocampisti più promettenti del panorama piemontese. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Pro Vercelli, ha proseguito il suo percorso nelle fila della NovaRomentin, vivendo nella passata stagione la sua prima esperienza nel campionato di Serie D.

Nonostante la giovane età, Kevin ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra i grandi, collezionando 24 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia in una categoria altamente competitiva. Un percorso di crescita che gli ha permesso di mettere in mostra personalità, qualità e maturità, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. A testimonianza del suo valore, lo scorso dicembre è stato convocato dal selezionatore Giuliano Giannichedda per uno stage della Rappresentativa Serie D, riservato ai migliori Under 18 dei club del Nord Italia, un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per le prospettive future del giovane centrocampista.

Queste le sue prime parole da nuovo calciatore bianconero: "Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con la Biellese. Ho davanti una grande opportunità di crescita, in una società organizzata e con una storia importante. Vestire questa maglia è motivo di grande orgoglio. Arrivo con tanto entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione del Mister, di crescere e di dare tutto per questa squadra”.