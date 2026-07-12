Donato, Consiglio comunale il 16 luglio: al centro bilancio, Tari e rifiuti

Il Consiglio comunale di Donato si riunirà giovedì 16 luglio 2026, alle 19, nella sala consiliare. La seduta, convocata in forma straordinaria, sarà aperta al pubblico.
Sono nove i punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali della riunione precedente, il Consiglio esaminerà alcuni provvedimenti legati al Bilancio comunale, tra cui una variazione urgente per il periodo 2026-2028, la verifica degli equilibri finanziari e l’assestamento generale dei conti.
L’assemblea prenderà atto del Documento unico di programmazione 2027-2029, che definisce gli obiettivi e le principali linee di intervento dell’amministrazione per i prossimi anni.
Tra gli argomenti previsti figurano anche il Piano economico finanziario del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, l’approvazione delle tariffe Tari per il 2026 e la definizione delle relative scadenze di pagamento.
Il Consiglio dovrà poi nominare la Commissione edilizia comunale, recepire gli indirizzi regionali per l’apertura e l’organizzazione delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e valutare una convenzione per la gestione associata dei procedimenti disciplinari del personale.