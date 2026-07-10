Graglia inaugura il Museo dei Selciatori: storia, lingua segreta e omaggio al pittore Crida FOTO e VIDEO

Durante la serata conclusiva della festa del Piemonte giovedì 9 luglio, nel Biellese, a Graglia, c'è stata l'inaugurazione del Museo dei selciatori. Ed è proprio in quest'occasione che Enzo Clerico ha tenuto una conferenza sui selciatori di Graglia che lavorarono anche all’estero e crearono una lingua in codice. Clerico ha tratteggiato il vocabolario di questa lingua e ne ha spiegato i rudimenti.

A seguire, la Dott.sa Claudia Ghiraldello ha tenuto una conferenza sulla figura del pittore gragliese Paolo Giovanni Crida sottolineando a sorpresa come quest’uomo da giovane fosse stato per un breve periodo un selciatore. La dottoressa, responsabile dei Beni culturali del Santuario, ha esposto i dati biografici di questo pittore sottolineandone la tenacia che lo portò ad affermarsi a Torino dove aprì un apprezzato atelier visitato addirittura dal re in persona. La Dott.sa Ghiraldello dopo il suo intervento ha tenuto una visita guidata all’interno del complesso religioso illustrandone le bellezze storico-artistiche del museo dedicato al Crida e da lei stessa diretto, della biblioteca, della cappella dei esercizi spirituali e del santuario lauretano.