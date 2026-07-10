Boxe sotto le stelle sarà di scena a Cossato

Le grandi emozioni della nobile arte si preparano ad accendere i riflettori su una cornice del tutto inedita. Sabato 11 luglio, a partire dalle 19.30, la ventunesima edizione di «Boxe sotto le stelle» sbarca ufficialmente a Cossato, conquistando il ring a cielo aperto di Piazza Tempia.

Un trasferimento storico e strategico per la kermesse firmata dal Boxing Club Biella: l'impossibilità di usufruire della funicolare e i complessi nodi viabilistici che stanno interessando il Piazzo di Biella hanno spinto gli organizzatori a cercare una nuova casa, trovando l'immediato e caloroso supporto dell'amministrazione comunale cossatese e di un compatto pool di sponsor e commercianti locali, pronti a sostenere un evento di primissimo piano.

La serata promette scintille e un livello tecnico stellare, con un cartellone che prevede ben dieci scontri tra dilettanti prima dei piatti forti. L'attesa più febbrile è tutta per il beniamino di casa, il talento cossatese Matteo Neggia: il pugile nostrano salirà sul quadrato per dare l'assalto alla prestigiosa cintura regionale di Piemonte e Valle d'Aosta nella categoria 65 kg, dovendo superare lo spauracchio Madovh Singh in un match che si preannuncia ad altissima intensità emotiva.

Ma il climax della notte di Piazza Tempia verrà toccato con l'attesissimo match clou riservato ai professionisti. A incrociare i guantoni in una sfida senza esclusione di colpi saranno l'italo-albanese Ervis Lala, atleta solido e in netta ascesa nel panorama nazionale, e l'esperto venezuelano Felipe Larez, un boxeur mancino dal pugno pesante in grado di infiammare la platea. Cossato si prepara così a trasformarsi nella capitale della boxe estiva: l'appuntamento con il primo colpo di gong è fissato alle 19.30, per una maratona di sport e adrenalina da non perdere.