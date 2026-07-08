Calcio, ecco Umberto Germano: è un nuovo giocatore della Biellese

La Biellese 1902 è lieta di annunciare l’ingaggio di Umberto Germano, centrocampista classe 1992, che entra a far parte della prima squadra per la stagione sportiva 2026/27.

Nato a Torino il 22 aprile 1992, Germano porta in dote un bagaglio di esperienza costruito in oltre quindici anni di calcio professionistico. Cresciuto calcisticamente tra BarcanovaSalus, Canavese e Juventus, ha esordito tra i grandi proprio con il Canavese, per poi vestire le maglie di Pro Vercelli, Virtus Lanciano, Padova e Triestina. Con la Pro Vercelli ha contribuito alla promozione in Serie B al termine della stagione 2011/12, categoria nella quale ha poi collezionato numerose presenze (oltre 130) nel corso della sua carriera, insieme a quelle maturate in Serie C e Lega Pro.

Nel suo palmarès figura una Coppa Italia Serie C vinta con il Padova nella stagione 2021/22. Il 12 giugno 2012 ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Under 20 di Lega Pro, disputando da titolare l’amichevole vinta 8-0 contro la Nazionale Under 21 di San Marino.

Archiviata la parentesi degli ultimi sei mesi al Cigliano, è pronto a iniziare una nuova sfida con la maglia bianconera. A Biella ritrova un ambiente ambizioso e il direttore sportivo Massimo Varini, con cui aveva già condiviso l’esperienza alla Pro Vercelli.

Queste le sue prime parole da calciatore della Biellese: "Ho tanta voglia di rimettermi in gioco. È stato un anno particolare: sono rimasto fermo per sei mesi e negli altri sei ho giocato in una categoria diversa rispetto a quella a cui ero abituato. Il ritorno a Cigliano, il mio paese, mi ha fatto molto piacere. Ma tornare a giocare in uno stadio vero e in una società dove ritrovo il direttore Varini, di cui conosco il modo di lavorare, rappresenta uno stimolo in più. Mi fa sentire di nuovo protagonista e mi dà grande entusiasmo. Non vedo l’ora che cominci questa nuova avventura".