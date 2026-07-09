Calcio, Matteo Giacona torna alla Biellese

La Biellese 1902 è lieta di annunciare il ritorno a casa di Matteo Giacona, attaccante classe 2006, che vestirà la maglia della prima squadra nella stagione sportiva 2026/27.

Nato a Biella il 28 maggio 2006, Giacona è uno dei prospetti più interessanti espressi dal nostro territorio. Cresciuto calcisticamente tra Vigliano e Fulgor Ronco Valdengo, ha poi proseguito il proprio percorso nei settori giovanili dell’Alessandria e della Biellese, dove ha vestito la maglia dell’Under 16 prima del trasferimento, nel 2022, al Borgosesia.

Con il club granata, dapprima in Serie D, ha completato il proprio percorso di crescita, maturando esperienze importanti e affermandosi stagione dopo stagione. Nell’ultimo campionato di Eccellenza è stato tra i grandi protagonisti della promozione del Borgo, chiudendo la stagione con 13 reti e confermandosi tra gli attaccanti più interessanti della categoria.

Nel suo percorso spicca anche il prestigioso successo ottenuto nel 2023 con la Rappresentativa Regionale Under 17, con cui ha conquistato il titolo di Campione d’Italia al Torneo delle Regioni, chiudendo la manifestazione da capocannoniere.

Queste le sue prime parole dopo il ritorno in bianconero: "Sono davvero molto contento di tornare a Biella e di aver fatto questa scelta. Per me significa tornare a casa, in un ambiente che conosco bene e dove sono cresciuto, quindi l’emozione è doppia. Ritrovo una società e una città a cui sono profondamente legato e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Lavoreremo ogni giorno con impegno e determinazione per fare in modo che sia una stagione positiva, ricca di soddisfazioni e di grandi emozioni. A livello personale voglio dare il massimo e provare a fare qualcosa di importante insieme a questa maglia e ai nostri tifosi".