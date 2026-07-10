Alpini, torna il raduno al Colle San Carlo in ricordo delle penne mozze della Valle Elvo

Torna uno degli appuntamenti più apprezzati e partecipati dalla comunità di Graglia: il tradizionale raduno al Colle San Carlo in ricordo delle penne mozze della Valle Elvo.
L’evento, in programma domenica 12 luglio, avrà inizio alle 9.30 con il ritrovo nel piazzale della chiesa e la cerimonia dell’alzabandiera (ore 10.15). Seguirà, alle 10.30, la deposizione della corona al monumento dei Caduti con il saluto delle autorità.
Alle 11, invece, si terrà la Santa Messa officiata dal parroco (e Alpino), don Carlo Borrione. La giornata si concluderà alle 12 con il rancio alpino. La manifestazione sarà allietata dalle note degli Amici di Netro.