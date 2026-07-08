Premio +bellezza in Valle 2026, chi sono i 10 finalisti FOTO

Dieci interventi, dieci modi diversi di interpretare la bellezza come valore per il territorio. Dal recupero di edifici storici alla rinascita di paesaggi rurali, dalla creazione di nuovi luoghi di incontro alla valorizzazione del patrimonio industriale, il Premio +bellezza in Valle 2026 racconta un Biellese che investe nella qualità dei propri spazi e nella forza delle comunità che li abitano.



La giuria del Premio ha selezionato i dieci finalisti dell’edizione 2026, suddivisi nelle due sezioni “Ambiente” ed “Edilizia”, individuando interventi capaci di distinguersi per qualità progettuale, attenzione al contesto, valore sociale e capacità di generare nuove relazioni tra persone, luoghi e comunità.



Anche quest’anno emerge con forza una sensibilità crescente verso la valorizzazione del territorio biellese, attraverso progetti molto diversi tra loro ma accomunati dalla volontà di restituire significato e bellezza agli spazi del vivere quotidiano.

SEZIONE AMBIENTE



Ponte del Valier – Piedicavallo

Un’infrastruttura simbolica restituita alla comunità dopo la devastante alluvione del 2020. Grazie all’attenzione posta nei materiali utilizzati, Il nuovo ponte pedonale dialoga armoniosamente con il paesaggio alpino, trasformando un’opera necessaria in un segno architettonico capace di raccontare resilienza e memoria.

Parco di Coggiola Art Residence – Coggiola

Un parco storico riportato alla vita e trasformato in luogo di incontro, creatività e scambio culturale internazionale. Il recupero del giardino della Coggiola Art Residence restituisce fascino e nuova energia a uno spazio Liberty che oggi accoglie artisti provenienti da tutto il mondo.

Azienda Agricola “La Scarognina” – Casa del Bosco, Sostegno

Un progetto che intreccia paesaggio rurale, viticoltura e cultura del territorio. Attraverso il recupero dei vigneti storici e la riqualificazione del fabbricato agricolo, La Scarognina ridà valore alla tradizione vitivinicola locale creando al tempo stesso uno spazio dedicato all’incontro, alla convivialità e alla promozione del Bramaterra.

Parco Culturale di Villa Lucca – Viverone

La riqualificazione del parco storico di Villa Lucca restituisce alla comunità un’oasi verde pensata per accogliere eventi culturali, spettacoli e momenti di socialità. Un intervento che coniuga tutela del patrimonio botanico, accessibilità e valorizzazione turistica in uno dei luoghi simbolo di Viverone.



“Il Giardino della Giò” – Pettinengo

Un gesto collettivo di memoria e bellezza che ha trasformato uno spazio verde in un luogo condiviso di emozione e partecipazione. Oltre 15.000 bulbi piantati da cittadini, volontari e bambini hanno dato vita a un giardino capace di generare comunità, appartenenza e nuova cura per il paesaggio.

SEZIONE EDILIZIA



Birrificio Menabrea – Biella

L’ampliamento dello storico birrificio biellese unisce innovazione tecnologica, sostenibilità e qualità architettonica. Il nuovo edificio dialoga con la tradizione industriale del sito reinterpretandola in chiave contemporanea attraverso materiali, trasparenze e colori che richiamano l’identità stessa della birra Menabrea.



Hotel Cittadellarte – Biella

Dalla riqualificazione di un edificio degradato nasce una nuova struttura ricettiva che intreccia ospitalità, arte e rigenerazione urbana. L’Hotel Cittadellarte amplia il sistema culturale della Fondazione Pistoletto trasformando il soggiorno in un’esperienza immersiva tra architettura, sostenibilità e relazione sociale.



FILA Brand Experience Center – Biella

L’ex sede storica del marchio FILA torna a vivere come spazio dedicato alla memoria industriale e all’innovazione culturale. Il nuovo Brand Experience Center custodisce l’archivio storico dell’azienda e racconta, attraverso percorsi espositivi e tecnologie digitali, la storia di uno dei brand più iconici nati nel Biellese.

Circolo Bistrot – Biella

Nel cuore del Palazzone prende forma un nuovo spazio urbano dedicato all’incontro e alla convivialità. Il progetto della famiglia Vineis interpreta il concetto di ristorazione come luogo di relazione culturale e sociale, contribuendo alla vitalità del centro cittadino attraverso un modello contemporaneo di accoglienza.



Villa Mossa – Occhieppo Superiore

Un intervento che unisce riqualificazione urbana e recupero storico, restituendo nuova centralità a uno degli edifici simbolo del paese. Il restauro conservativo di Villa Mossa e il rinnovamento della via principale hanno ridato valore agli spazi pubblici e creato nuove occasioni di aggregazione per la comunità.

I vincitori del Premio +bellezza in Valle 2026 saranno annunciati nel corso della cerimonia ufficiale in programma sabato 3 ottobre a Palazzo Gromo Losa. Durante l’evento verranno inoltre assegnati i Premi Speciali REDA e SELLALAB, riconoscimenti dedicati ai progetti e alle realtà capaci di distinguersi per visione, innovazione e attenzione al territorio.



Il Premio continua così a promuovere e valorizzare le esperienze che, attraverso interventi concreti di cura e rigenerazione, contribuiscono a rendere il Biellese un territorio sempre più bello, attrattivo e consapevole del proprio patrimonio.