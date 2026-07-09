Università Telematica Pegaso Biella: aperte le iscrizioni 2026/2027 con sconto fino a 300 euro

Non sai ancora a quale corso di laurea iscriverti per il tuo futuro? Scegli la comodità di seguire i corsi quando vuoi, comodamente da casa tua, con i nostri percorsi universitari telematici.

UNIPEGASO BIELLA offre infatti una diversificata gamma di corsi di laurea triennali e magistrali online, tutti riconosciuti a livello accademico, beneficiando di agevolazioni personali, riconoscimento pregresso dei CFU e formula economica più adatti al tuo percorso.

Sono aperte le iscrizioni per l'Anno Accademico 2026/2027 e chi effettuerà la preiscrizione a un corso di laurea entro il 31 luglio potrà usufruire di uno sconto esclusivo fino a 300 euro sulla retta annuale.

“Il Polo di Orientamento Universitario Biella, appartenente al Gruppo Multiversity, leader in Italia nel settore dell'Education – spiega la referente al tutoraggio di UNIPEGASO BIELLA Dott.ssa Agnese Facheris, grazie all’utilizzo della tecnologia digitale più avanzata, eroga un’offerta formativa accessibile a tutti, quando e dove si vuole, e consente di adattare l’esperienza di studio ad ogni esigenza”.

Istituita con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006- Suppl. Ordinario n. 125), l’Università Telematica Pegaso è un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning.

I titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di studio hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle Università tradizionali.

“Grazie alla capacità di rispondere in maniera flessibile ed efficace alle esigenze degli studenti – continua la referente Agnese Facheris – la nostra Università Pegaso ne intercetta adeguatamente le finalità educative e lavorative nei percorsi di studio prescelti, e garantisce piena indipendenza e personalizzazione della didattica. Privi di alcun vincolo di presenza fisica ma costantemente tracciati, i corsi consentono, pur nella loro peculiarità, di seguire allo stesso tempo lo studente e monitorarne il continuo livello di apprendimento, anche attraverso i frequenti momenti di valutazione ed autovalutazione. I nostri specialisti del supporto didattico che affiancano i docenti (il Tutor, il Mentore e il Coach) assistono il discente durante l’intero corso di studi, al fine di raggiungere un perfetto equilibrio di apprendimento basato sull’affermazione del proprio potenziale; Tools altamente tecnologici ed interattivi, TV LEARNING e SOCIAL LEARNING coinvolgono lo studente in una esperienza educativa davvero unica ed efficace”.

La metodologia didattica dell'Università Telematica Pegaso prevede l'utilizzo di percorsi didattici costituiti da learning objects (unità di contenuto didattico), in cui convergono molteplici strumenti, materiali e servizi, che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento dello studente. Il discente, infatti, dispone:

del testo scritto della lezione , con riferimenti bibliografici e note;

, con riferimenti bibliografici e note; delle diapositive (arricchite da testi, tabelle, immagini, grafici) commentate in audio dal docente;

(arricchite da testi, tabelle, immagini, grafici) commentate in audio dal docente; dei filmati delle lezioni, disponibili in modalità sincrona e/o asincrona;

delle lezioni, disponibili in modalità sincrona e/o asincrona; delle esercitazioni di autovalutazione per la verifica dello stato di apprendimento.

“Ogni studente partecipa alle attività della propria classe virtuale – conclude Agnese Facheris - coordinata da tutor esperti dei contenuti e formati agli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line, e viene seguito dal titolare della disciplina che è responsabile della didattica. L'attività di guida/consulenza è svolta attraverso la creazione di spazi virtuali interattivi sincroni ed asincroni (forum, web conference, sessioni live, etc.) o, in caso di richieste di chiarimenti personalizzati, via e-mail. La verifica di profitto finale ovvero l’esame si svolge in presenza presso le nostre sedi sul territorio nazionale ed è affidata alla Commissione nominata dal Rettore e presieduta dal docente titolare della disciplina”.

La sede del Polo di Orientamento di Biella si trova in Via Milano 82, presso gli uffici di ECOSFERA. Qui viene offerto un servizio completo di orientamento, tutoraggio e accompagnamento rivolto a chi desidera intraprendere un percorso universitario, iscriversi a singoli insegnamenti oppure cambiare facoltà con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti.

L'ECP Biellese segue ogni studente in tutte le fasi del percorso, dal primo colloquio orientativo fino al conseguimento del titolo di studio. Lo studente viene orientato ai corsi di laurea e ai percorsi di studio in funzione delle proprie prospettive e dei propri obiettivi.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.unipegasobiella.it/

Scrivi una mail ecosfera@polo.multiversity.it o chiama il numero: 015406529