Ponderano, confermato il servizio di post scuola per il 2026/2027, ritocchi alle tariffe

La Giunta comunale di Ponderano ha confermato il servizio di post scuola per l'anno scolastico 2026/2027 destinato agli alunni della scuola dell'Infanzia e della Primaria. Contestualmente è stato approvato un aggiornamento delle tariffe, motivato dall'aumento dei costi di gestione sostenuti dal Comune.

L'Amministrazione attraverso la delibera di giunta che ne conferma il servizio spiega che la revisione delle quote si è resa necessaria in seguito agli incrementi salariali previsti dal rinnovo del Contratto nazionale delle Cooperative Sociali, entrato in vigore nel 2024, che ha comportato un significativo aumento delle spese per il personale impiegato nel servizio, ma non solo. Dietro all'aumento anche il maggiore numero di iscritti registrato nello scorso anno scolastico. Per garantire un'adeguata assistenza agli alunni della scuola primaria, infatti, il Comune ha dovuto inserire un operatore aggiuntivo per tre giorni alla settimana, con un incremento della spesa di circa 1.000 euro al mese, a fronte di entrate rimaste sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.

Per la scuola dell'Infanzia le quote annuali saranno:

330 euro per i residenti;

380 euro per i non residenti.

Per la scuola Primaria:

570 euro per i residenti;

660 euro per i non residenti.

Le somme saranno versate in due rate di pari importo, con scadenze che verranno stabilite successivamente dal Responsabile del Servizio.

Rimangono confermati gli sconti per le famiglie residenti con più figli iscritti: 50 euro annui dalla seconda iscrizione in poi per l'Infanzia e 90 euro per la Primaria. Lo sconto sarà applicato sulla seconda rata. Nel caso di fratelli frequentanti entrambi gli ordini scolastici, la riduzione verrà applicata alla retta della scuola dell'Infanzia.

Il servizio manterrà gli stessi orari degli anni precedenti. Nel dettaglio per la scuola dell'Infanzia sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.30, mentre per la Primaria sarà disponibile il lunedì e il giovedì dalle 15.45 alle 18 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.50 alle 18.

L'attivazione è prevista dal 14 settembre 2026 al 30 giugno 2027 per l'Infanzia e dal 21 settembre 2026 al 10 giugno 2027 per la Primaria, seguendo il calendario scolastico. Qualora nei primi giorni di scuola l'Istituto Comprensivo di Gaglianico adottasse un orario ridotto, anche l'avvio del post scuola sarà posticipato fino al ripristino del normale orario delle lezioni.