Vigliano, chiuso per 2 settimane lo sportello SEAB al Municipio

L'Ufficio SEAB, collocato al piano terra del palazzo municipale di Vigliano Biellese, è chiuso da lunedì 6 a lunedì 20 luglio compreso. I contribuenti di Vigliano Biellese potranno rivolgersi allo sportello SEAB di Biella, in via Galimberti 10/A, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, il martedì anche dalle 14 alle 16.
Nei medesimi giorni, gli utenti possono contattare il centralino di SEAB, al numero 015 8352911 (int. 5). Numero a cui risponderanno gli addetti dell’Area Tariffa.