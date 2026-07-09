Vigliano, 71 patenti di pedoni e ciclisti per i corsi di educazione stradale: in campo anche la Polizia Locale

Con la fine dell’anno scolastico, anche i corsi di educazione stradale si sono conclusi, con la tradizionale visita festosa presso il Comando di Vigliano Biellese della Polizia Locale.

Il progetto ha coinvolto quattro classi quinte di scuola primaria: due presso di Amosso, una di San Quirico, ed una di Benna, per un totale di 71 ragazzi. Due sono stati gli interventi presso ciascuna classe: tema fondamentale quello della sicurezza stradale per pedoni e ciclisti, utenti della strada in cui i ragazzi di quinta si identificano maggiormente.



Educazione civica e funzionamento della macchina comunale sono stati poi gli argomenti della visita in Comando, che ha concluso il progetto: in questa occasione i ragazzi hanno avuto modo di vedere come funziona la centrale operativa, che caratteristiche hanno le uniformi ed i veicoli, quali attrezzature e dotazioni utilizza il personale di Polizia Locale, ma anche di sperimentare alcune attrezzature quali il metal detector.

Hanno poi potuto visitare la sede dei volontari di Protezione Civile (associazione ODV VVB Volontari Vigliano Biellese), che hanno mostrato ai ragazzi anche i loro mezzi e le loro attrezzature e spiegato in cosa consiste il sistema “protezione civile”. Al termine tutti i ragazzi hanno ricevuto la patente di “pedone e ciclista”, con un gadget a ricordo dell’esperienza.



Progetto sperimentale dell’anno scolastico appena concluso, è stato quello che ha coinvolto le scuole dell’infanzia di Benna e la Villaggio Rivetti di Vigliano. Grande entusiasmo e curiosità quella dei bambini, attratti dai veicoli della Polizia e coinvolti in prove teorico pratiche sulla guida della bicicletta.



"Si tratta – commenta la sindaca Cristina Vazzoler – di un modo vivace e interessante di proporre anche ai piccini i temi dell’educazione stradale. Sappiamo quanto sia importante che i corretti comportamenti sulla strada siano acquisiti dai piccoli. Come amministratori abbiamo il compito di sostenere attivamente queste iniziative, con la collaborazione degli insegnanti e dell’Istituto comprensivo, affinché i nostri studenti crescano in un contesto in cui la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli automobilisti siano davvero una priorità, perché troppe sono le vite perse sulla strada, come leggiamo sulla cronaca anche dei giorni scorsi nel nostro Biellese. Ringraziamo pertanto il nostro Comando di Polizia che annualmente organizza questa iniziativa e i volontari di Protezione Civile che supportano l’attuazione".