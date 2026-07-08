Spettacolo al tramonto: il cielo si accende di rosso nella foto di Paolo Rosazza Pela

Un tramonto capace di lasciare senza parole quello osservato ieri sera martedì 7 luglio, quando il cielo si è trasformato in una tavolozza di sfumature rosso fuoco, arancione e viola, regalando uno spettacolo naturale di rara intensità.
Tanti gli scatti che sono stati pubblicati sui social piuttosto che negli stati di whatshap, tante persone con il naso all'insù ad ammirare il cielo infuocato. La fotografia scattata da Paolo Rosazza Pela documenta una vasta formazione nuvolosa illuminata dagli ultimi raggi del sole. Le nubi, modellate dal vento, assumono un aspetto elegante, con una struttura che sembra avvolgersi su sé stessa, creando un forte impatto visivo. E sullo sfondo si distinguono le sagome scure delle montagne, che accentuano il contrasto con la luminosità del cielo.
Fenomeni di questo tipo si verificano quando le nuvole vengono illuminate dal sole ormai basso sull'orizzonte, mentre la forma delle nubi, inoltre, può essere influenzata dalle correnti d'aria in quota e dalle condizioni atmosferiche presenti al momento.