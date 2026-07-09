Gaglianico, terminati i lavori di sistemazione di alcuni alloggi comunali

“L'amministrazione comunale ha recentemente avviato una serie di interventi di manutenzione su 4 alloggi di proprietà (che verranno messi a bando tra settembre e ottobre), con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità, il comfort abitativo e l'efficienza complessiva.

“Gli interventi – spiega il vicesindaco Luca Mazzali - hanno riguardato principalmente la ritinteggiatura completa degli appartamenti, la verifica degli impianti elettrici e idraulici, il rifacimento completo di un bagno e la sostituzione di alcune caldaie; interventi diciamo di routine dopo che sono stati affittati per tanti anni da persone in difficoltà abitativa”.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e conservazione del patrimonio immobiliare comunale, attraverso una gestione attenta e responsabile delle strutture pubbliche.

“Investire nella manutenzione degli alloggi significa infatti preservare nel tempo il valore degli immobili e garantire condizioni abitative dignitose e adeguate ai cittadini che ne usufruiscono – sottolinea il vicesindaco - Il Comune infatti è proprietario di 34 alloggi comunali, suddivisi tra la frazione Savagnasco e la piazza del paese, e negli anni hanno visto importanti interventi per mantenerli sempre nelle migliori condizioni, dalla sostituzione delle caldaie più vetuste, alla sistemazione delle canne fumarie per arrivare alla rifacimento di parte della copertura”.

E conclude: “L'amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere politiche volte al miglioramento dei servizi e delle strutture destinate alla comunità, con particolare attenzione alle esigenze abitative e al sostegno delle fasce di popolazione più deboli che beneficiano degli alloggi comunali.”