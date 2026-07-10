Biella, 38 ragazzi al Campo Scuola della Protezione Civile: una settimana tra formazione e volontariato FOTO

Biella, 38 ragazzi al Campo Scuola della Protezione Civile: una settimana tra formazione e volontariato

Si è conclusa una settimana intensa di attività per i 38 ragazzi che hanno preso parte al Campo Scuola della Protezione Civile organizzato a Biella da R.N.R.E. (Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni di Emergenza), nell'ambito della campagna nazionale "Anch'io sono la Protezione Civile", promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

Nel corso dell'iniziativa i partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile, approfondendo i principali rischi presenti sul territorio e le modalità con cui vengono affrontati nelle situazioni di emergenza.

Numerose le realtà che hanno contribuito alle attività formative: dalla Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri, dai Vigili del Fuoco agli AIB, passando per i volontari di R.N.R.E. e dell'Associazione Nazionale Alpini.

Come per tutte le precedenti edizioni non è mancata la visita da parte del Vescovo di Biella Roberto Farinella che ha voluto portare il proprio saluto ai ragazzi e ai volontari impegnati nell'organizzazione del campo.