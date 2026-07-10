A Mongrando l’ultimo addio a Ilda Ravinetto, aveva 101: il ricordo del Comune

Popolazione di Mongrando in lutto per la morte di Ilda Ravinetto, mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 101 anni. L’ultimo addio è avvenuto nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, dove si sono tenuti i funerali.

A ricordarla, nelle scorse ore, l’amministrazione comunale sui propri canali social: “Con profondo cordoglio, l'amministrazione comunale di Mongrando si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Ilda Ravinetto, una delle decane della nostra comunità. Con i suoi 101 anni, ha attraversato un secolo di storia, rappresentando una preziosa memoria vivente del nostro paese e lasciando il ricordo di una vita lunga, ricca di affetti e di valori. A tutti i familiari giungano le più sincere condoglianze e la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale in questo momento di grande dolore, oltre al nostro più affettuoso abbraccio, con gratitudine per il prezioso esempio di vita che la signora Ilda lascia alla comunità di Mongrando. Riposi in pace”.