Protezione Civile, formazione e consapevolezza: a Biella il campo dedicato ai più giovani

Nel 2026 torna a Biella il Campo Scuola della Protezione Civile, iniziativa inserita nella campagna informativa e divulgativa promossa dalla Presidenza del Consiglio e rivolta ai giovani in età scolare per far conoscere più da vicino il sistema di Protezione Civile e le sue componenti.

L’obiettivo è offrire a ragazze e ragazzi un’occasione concreta di avvicinamento a temi che riguardano la sicurezza e la conoscenza del territorio, aspetti che, ancora oggi, trovano uno spazio limitato nell’ambito scolastico. Il riferimento è ai principali rischi come frane, terremoti, alluvioni e incendi boschivi. Anche per questa edizione, la parte logistica farà riferimento alla sede dell’A.N.A. di Biella, scelta già adottata nelle scorse edizioni. Il Campo Scuola si terrà dal 6 all’11 luglio 2026 a Biella, nella sede A.N.A. di via Ferruccio Nazionale.

L’iniziativa rientra nella Campagna nazionale di sensibilizzazione e conoscenza ed è destinata a ragazze e ragazzi dai 9 ai 15 anni. La partecipazione è gratuita ed è richiesto soltanto un contributo di alcune decine di euro per le spese di segreteria. Le adesioni avvengono attraverso la compilazione e la consegna degli appositi moduli. Il programma dettagliato sarà comunicato successivamente e vedrà, come di consueto, la partecipazione delle strutture istituzionali dello Stato e della Protezione Civile.

L’avvio della campagna coincide inoltre con l’anniversario del terremoto dell’Aquila, avvenuto 17 anni fa, una ricorrenza che richiama il valore della prevenzione, della conoscenza dei rischi e della formazione delle nuove generazioni.