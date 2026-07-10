Biella, erbacce e verde pubblico. A settembre incontro tra Comune e SEAB per un primo bilancio

Continuano ad arrivare in redazione le segnalazioni dei cittadini sullo stato di manutenzione del verde pubblico a Biella. Diverse proteste riguardano erbacce, aiuole, parchi e aree verdi che, secondo i residenti, in alcune zone della città non sarebbero adeguatamente curati.

Una situazione che ha generato malcontento e che nelle ultime settimane è stata più volte portata all'attenzione dell'amministrazione comunale. Sul tema è già intervenuto l'assessore ai Parchi e Giardini Luca Castagnetti, spiegando che le difficoltà attuali sono legate anche alla fase di avvio del nuovo servizio di gestione del verde affidato a SEAB.

Secondo quanto riferito dal Comune, il nuovo affidamento richiede infatti un periodo fisiologico di assestamento. Gli interventi stanno procedendo progressivamente su tutto il territorio comunale, seguendo una programmazione che coinvolge tutti i quartieri cittadini.

Per fare il punto sulla situazione sarà previsto un momento di verifica complessiva a settembre, quando saranno trascorsi circa tre mesi dall'avvio del nuovo servizio. In quell'occasione l'amministrazione valuterà i primi risultati raggiunti e analizzerà eventuali aspetti da migliorare.

Prima della fine di luglio è inoltre previsto un confronto tra i quartieri, SEAB e amministrazione comunale. L'incontro servirà a raccogliere le segnalazioni provenienti dai territori, condividere le priorità e definire gli interventi necessari.